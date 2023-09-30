قرار المحكمة بشأن عصابة إجبار الصغار على التسول في مدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم السبت، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إجبار الأطفال على التسول بالإكراه، وإيداع المجني عليهم من الأطفال إحدى دور الرعاية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأحداث، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

تم ضبطهما عقب تقنين الإجراءات وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما عدد (4) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة؛ أصدر قراره المتقدم.