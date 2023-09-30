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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم الشائعات.. عزة مصطفى: مصر تقدم حكاية وطن وإنجازات 10 سنوات

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن الشعب المصري هو بطل حكاية الوطن، ومصر تحكي حكاية وطن وإنجازات 10 سنوات وتحقيق الاستقرار في إقليم مضطرب.

 

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قالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك من يرغب أن تكون مصر دولة بلا ماضي أو حاضر أو مستقبل".

وأضاف عزة مصطفى:" إحنا عايزين نتصالح مع نفسنا في ظل الظروف العالمية الصعبة ، مضيفة:" الواقع اللي بنشوفه من 2011 بيقول إن البلاد اللي وقعت مقمتش تاني والجيوش اللي انتهت خلصت خالص".

 

وأكملت عزة مصطفى :" مصر عملت على بناء دولة جديدة رغم الشائعات التي حاصرت مصر خلال السنوات الماضية"، مؤكدة أن خطاب الهدم والتشكيك لن يتوقف من البعض.

 

وتابعت عزة مصطفى :" الأوطان اللي اتقسمت مرجعتش زي ماكانت"، مضيفة:" الشخص المتصالح مع نفسه هو إضافة نجاح".

 

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