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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلوا ودنه.. الحبس سنة مع الشغل لـ أب ونجله في دار السلام

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل ونجله بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإحداث عاهة مستديمة بجارهما في دار السلام.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين عبد الحكيم، عامل، 59 سنة، وولده «عيد»، 28 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بضرب المجني عليه «صابر .م» مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إحداث إصابته وما أن أبصراه حتى انهال عليه المتهم بعصا خشبية بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية والتي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.


وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثاني بقضمه بأسنانه في إذنه اليسري فأحدثا إصابته التي جاءت بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة بفقد جزئي بصيوان الأذن اليسرى يستحيل برؤها قدرت نسبتها بـ5%.

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