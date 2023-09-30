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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يوسف القعيد: السيسي قائد وطني مخلص وما تم إنجازه في 9سنوات معجزة

يوسف القعيد
يوسف القعيد

علق الكاتب والأديب يوسف القعيد على فعاليات مؤتمر حكاية وطن لاستعراض إنجازات الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

 

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وقال يوسف القعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد يوما مهما من أيام بناء مصر الجديدة".

 

 وأضاف يوسف القعيد:" الدولة الجديدة يتم تأسيسها مع الشعب المصري بكل صدق وأمانة وموضوعية تحت قيادة الرئيس السيسي".

 

وتابع يوسف القعيد:" مصر أمة قائدة تتعرض للكثير من المؤامرات ومحاولات الهدم"، مضيفا:" حكم الرئيس السيسي قائم على الصراحة والشفافية والرئيس السيسي يصارح شعبه في كل شيء ويقدم للشعب الحقيقة كاملة غير منقوصة".

 

واكمل يوسف القعيد:" ما تم إنجازه في مصر من مشروعات وتنمية معجزة بكل المقاييس"، مضيفا:" السيسي قائد وطني مخلص والشعب آمن بالقائد وقرر أن يسبر معه لإعادة بناء الدولة ".

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