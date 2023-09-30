إقبال كبير على مكتب الشهر العقاري برأس غارب لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس السيسي

واصل المواطنون بمحافظة البحرالأحمر، اليوم السبت، توافدهم على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وشهد مكتب الشهر العقاري بمدينة رأس غارب تزاحما كبيرا واصطف المواطنون في طوابير، ورفع المواطنون أعلام مصر مؤكدين دعمهم لترشح الرئيس.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.