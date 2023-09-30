اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية في البلدة، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين وبيوتهم ومركباتهم على المدخل الشمالي للبلدة، ما تسبب باختناق عدد من المواطنين، كما قام الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة.

في سياق أخر، رفع مستوطنون، اليوم السبت، أعلاما اسرائيلية فوق أراض فلسطينية في قرية ارطاس جنوب مدينة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من المستوطنين رفعوا الأعلام فوق أراضٍ في منطقة "جبل بكو" المحاذية لمستوطنة افرات الجاثمة على اراضي الفلسطينيين، علما أن أصحاب الأرضي يملكون أوراقًا ثبوتية .