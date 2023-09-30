بالأسماء.. أكبر حملة إخلاءات سبيل للمتهمين في قضايا منذ عامين

قررت جهات تحقيق المختصة إخلاء سبيل 60 شخصا من المحبوسين احتياطيا في قضايا مختلفة وهي الأكبر منذ عامين هم كل من:

القضية رقم 880 لسنة 2020

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1. إبراهيم أحمد عبد الفتاح السلكاوي

2. أحمد محمد سيد إبراهيم راشد

3. حسن عبد المالك امبابى عبدالله

4. شعبان عبد الستار جنيدي إدريس

5. عبد الحميد أحمد محمد الشريف

6. عبد الرحمن محمود عبد القادر السيد عبد القادر

7. يوسف محمد نجيب شيخ جميل

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القضية رقم 1006 لسنة 2020

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• أيمن السيد أحمد شعبان

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القضية رقم 626 لسنة 2021

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• أمنية إبراهيم عبد الستار أبو الأسعاد

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القضية رقم 848 لسنة 2021

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1. أحمد وحيد جمعة عبد الله

2. خالد جمال السيد علي محمد

3. عادل السيد عبد المنعم طه

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القضية رقم 910 لسنة 2021

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1- أماني كمال محمد شمس الدين

2- هناء عطية أحمد عبد الغني

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القضية رقم 965 لسنة 2021

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• إيمان صلاح سليمان الفيومي

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القضية رقم 2000 لسنة 2021

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• محمد محفوظ عبد اللطيف محفوظ

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القضية رقم 2055 لسنة 2021

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• عبد الله أمر الله محمد عبد الله

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القضية رقم 2213 لسنة 2021

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• سعيد محمد محمد مهدي

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القضية رقم 2380 لسنة 2021

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1. مجدي إبراهيم أبو العيون محمود

2. ناجي محمد حامد سلمان

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القضية رقم 2739 لسنة 2021

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• محمد عمر عبد النبي الفار

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القضية رقم 440 لسنة 2022

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1. محمد أحمد عبد الواحد السيد

2. محمد علي كامل علي

3. حامد محمد حامد سيد

4. طاهر سيد إبراهيم محمود

5. محمد محمود مرسي بهنسي

6. أحمد حسن سيد جودة

7. دنيا سمير فتحي الدسوقي شلاطة

8. محمد محمود حسن علي أبو رامون

9. عوني محمد إبراهيم محمد خليل

10. محمد عادل صدقي ثابت

11. ياسر عبد الرازق عبد النبي عبد الهادي

12. إسلام مجدي محمد عزيز

13. أنس محمود مصطفى زهران

14. كريم محمد رفعت حسين

15. مازن رضا محمد عزيز

16. كريم طارق سيد حسن

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القضية رقم 907 لسنة 2022

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• ياسر خلف إبراهيم أحمد

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القضية رقم 1539 لسنة 2022

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• السيد علي السيد العقبي

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القضية رقم 1635 لسنة 2022

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1. أحمد علي أحمد علي محمد

2. حازم محمد محمود فراج

3. حسام مجدي ضيف الله توفيق

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القضية رقم 1655 لسنة 2022

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• هشام جنيدي عبد الغفار جنيدي

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القضية رقم 1977 لسنة 2022

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1. صالح السيد صالح محمد صالح

2. محمد سعيد نصر الله محمد

3. محمود سمير أنصاري محمود حداية

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القضية رقم 2094 لسنة 2022

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1. أمير هاني موريس محروس

2. محمد حسن إبراهيم محمد

3. محمد حسن محمد قبيصي

4. مازن أحمد سيد علي سيد

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القضية رقم 2216 لسنة 2022

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1. مصعب علي السيد علي سعد

2. بلال محمد محمود أحمد الغضبان

3. تامر جمال علي موسى

4. خالد محمود السيد عبد الحليم

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القضية رقم 184 لسنة 2023

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1. محمد حسام الدين حسين محمد

2. أحمد علي جمال الدين الخولي

3. بسمة سمير إبراهيم إسماعيل

4. أحمد طارق حسين محمد صالح

5. زياد فتحي رمضان حسنين محمود

6. محمد منصور أحمد إبراهيم

كما قررت النيابة رفع التدابير الاحترازية المفروضة على الآتية أسمائهم:-

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القضية رقم 440 لسنة 2022

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1. أحمد سمير بيومي بخيت

2. علي محمد علي زهران علي

3. فهد عماد محمد أحمد

4. مجدي صبحي محمد الأمير

5. محمد جلال محمد علي

6. محمود محمد عبد العزيز عبد المجيد

7. يوسف مح سليمان شحات