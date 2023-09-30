حكاية وطن.. كاتب صحفي: الاستقرار طريق الاستمرار في تحقيق التنمية

علق الكاتب الصحفي وائل لطفي على فعاليات مؤتمر حكاية وطن لاستعراض إنجازات الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وقال وائل لطفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم توجيه عدد كبير من الرسائل الهامة في كلمة الرئيس السيسي مؤتمر حكاية وطن ".

وأضاف وائل لطفي:" الاستقرار هو طريق الاستمرار في تحقيق التنمية وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي".

وتابع وائل لطفي :" حجم ما تم إنجازه من مشروعات تنموية كبير رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ".

واكمل وائل لطفي:" مصر متواجدة في منطقة حيوية ووجودها كدولة قوية مزعج لبعض الدول ، ومصر على علم بكافة التحديات التي تواجهها وتتعامل معها".