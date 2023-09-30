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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلوة فى التمثيل .. ماجد المصري يعلق على تجسيده لأدوار الشر

صدى البلد

أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته بتكريمه فى مهرجان الفضائيات فى دورته الرابعة عشرة، عن مسلسل ضرب نار الذى قدم فيه دور زيدان وعرض ضمن ماراثون رمضان الماضي.


وقال الفنان ماجد المصري فى تصريحات ل"صدي البلد": أنه سعيد بتكريمه عن تجسيد شخصية زيدان ضمن أحداث مسلسل ضرب نار ، وأن الشخصية تتطلبت منه مجهود كبير ولكنه قدمها على أكمل وجه ونجح فى أن يجعل الجمهور يتعاطف مع زيدان فى النهاية بعد موته بعد أن كان ضده.


وأضاف ماجد المصري: أنه لم يكن يتوقع نجاح المسلسل لأنه لم يفكر فى نجاح العمل مطلقًا أثناء التصوير بل فقط فى تفاصيل الدور .


وعن تجسيده الدائم لأدوار الشر ، علق قائلاً: "تفاصيل أدوار الشر بتبقي حلوة ومختلفة دائمًا ، وأنا بحب أقدمها.

مسلسل ضرب نار:
ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الاتربى، أحمد الرافعى، ايمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى..

ماجد المصري

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