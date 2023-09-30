إصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين جنوب شرق بيت لحم

أصيب 3 فلسطينيين، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين في برية تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".

وأفاد مدير بلدية تقوع، بأن طاقم البلدية وعدد من أهالي البلدة توجهوا إلى منطقة البرية للوقوف على عربدة المستوطنين الذين نصبوا حاجزا ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

وأضاف "عند اقترابهم من الحاجز، تعرضوا لهجوم من المستوطنين الذي رشوا غاز الفلفل صوبهم واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بحروق واختناق."

يشار إلى أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدوا من انتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في منطقة برية تقوع، من نصب للخيام والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.