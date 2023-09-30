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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد

صدى البلد

أحيت فرقة Xband، حفلا جماهيريا في نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر.

وحضر الحفل عدد من أعضاء النادي ومجلس الإدارة، والمدعوون من محبي الموسيقي والغناء.

وكان الحفل هو الأول للفرقة بعد تأسيسها، حيث تتكون من “حمد أسامة مؤسس الفرقة وعازف الدرامز، ومازن تامر عازف الكيبورد، وإبراهيم عماد عازف العود، وسيريل إيفان عازف الطبلة، وعبد الرحمن هشام عازف لييد جيتار، ومصطفى معتز عازف باز جيتار، ومازن أسامة عازف الدف، و4 مغنيين.. وهم فريدة أسامة وملك كامل وآلاء الشربيني، وإبراهيم محمود”.

وقامت الفرقة بعمل مجموعة من الموسيقى الشرقية والبوب، مع إعادة توزيعها، مثل “بتونس بيك، طاير يا هوا، واحدة واحدة، حارة السقايين، تعالى أدلعك”؛ مما أرضى جميع الفئات العمرية، وأثار تفاعل الجمهور الذي شاركهم الغناء.

فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد
فرقة Xband تحيي حفلا في نادي الصيد

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