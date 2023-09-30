حركة قضائية جديدة.. تشكيل المكتب الفني لهيئة المفوضين

اعتمدت الجمعية العمومية لهيئة مفوضي الدولة، الحركة القضائية خلال العام القضائي 2023-2024 ، لتنظيم العمل وتشكيل الدوائر وتحديد الاختصاصات.

ويرأس الهيئة المستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وتضمنت الحركة تشكيل المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة ، الذى يرأسها المستشار محمد محمد كمال المنشاوي، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين، محمد سيد نائب رئيس مجلس الدولة، هيثم كمال الدين نائب رئيس مجلس الدولة، أحمد شوقي نائب رئيس مجلس الدولة، ياسر جمال وكيل مجلس الدولة ، أحمد عاطف وكيل مجلس الدولة ، محمد محمود مستشار ، نور الدين مستشار ، عبد اللطيف عبد الغفار مستشار مساعد أ ، عمر أمين مستشار مساعد أ، هشام السيد علي مستشار مساعد ب ، عادل أسامة مستشار مساعد ب .

ويتولي المكتب الفني تحت إشراف رئيس الهيئة ، متابعة الأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري ، والمحاكم التأديبية ودراسة ملائمة الطعن فيها وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة .