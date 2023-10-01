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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والأكاديمية البحرية

صدى البلد

زار المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والأكاديمية.


كان في استقبال المستشار رئيس الهيئة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتورة رشا أبو الغيط عميد كلية القانون، وتبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.


حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة المستشار صلاح عبد الرؤوف محمد رئيس قطاع الإسكندرية أول، والمستشار هشام جمال الدين عبد اللطيف رئيس قطاع الإسكندرية ثان، والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.


صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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