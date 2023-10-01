خبير اقتصادي: أمريكا تشعر بابتعاد القيادة عنها إلى دول أخرى.. فيديو

علق الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي، على التقارب العربي مع إسرائيل الان، موضحا أنه يتفهم موقف كل دولة من الاعتراف أو التقارب مع إسرائيل، ولكل دولة موقفها الخاص.

وأكد "أبو غزالة"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يسمح بأن يتحول العداء مع إسرائيل إلى الدول التي تعترف بها أو تقترب منها، وهذا لن يحدث.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة فريدة من نوعها في التاريخ فلا توجد قيادة واحدة لها أو نظام واحد، موضحًا أن العالم يحتاج أن نظام أن يحكمه أو دولة تحكمه، والآن برزت الصين وتبحث عن الوصول إلى القيادة، منوهًا بأن الفترة الحالية هي مرحلة انتقال من اللا نظام إلى النظام.

وتابع: "الآن أمريكا تشعر بأن القيادة تنحرف وتذهب إلى دول أخرى"، مؤكدا أنه من حقها أن تبحث لعودة القوة والقيادة لها مرة أخرى.