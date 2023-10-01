أخبار الفن.. سقوط فستان هيفاء وهبي ورقص محمود حميدة مع فنانة استعراضية

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها عن عن هيفاء وهبي ومحمود حميدة.
مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر
كشفت صديقة الإعلامية سارة حسن، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ
بيكدبوا الكدبة ويصدقوها .. ميريام فارس ترد على جدل تشبيهها بفيروز
علقت الفنانة ميريام فارس على التصريحات المتداولة بعد أن شبهت مسيرتها بالفنانة فيروز
وفاة الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض
توفي منذ قليل الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض
الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو
وقعت الفنانة هيفاء وهبي في موقف محرج بسبب فستانها على المسرح
مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية
نشرت الراقصة أميرة حداد فيديو يجمعها بالنجم محمود حميدة في إحدى المناسبات الخاصة