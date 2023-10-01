أخبار الفن.. سقوط فستان هيفاء وهبي ورقص محمود حميدة مع فنانة استعراضية

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها عن عن هيفاء وهبي ومحمود حميدة.



كشفت صديقة الإعلامية سارة حسن، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ



علقت الفنانة ميريام فارس على التصريحات المتداولة بعد أن شبهت مسيرتها بالفنانة فيروز

توفي منذ قليل الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض

وقعت الفنانة هيفاء وهبي في موقف محرج بسبب فستانها على المسرح

نشرت الراقصة أميرة حداد فيديو يجمعها بالنجم محمود حميدة في إحدى المناسبات الخاصة