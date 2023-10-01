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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحالته النيابة بـ30 لفافة هيروين.. و«جنايات القاهرة» تفتضي ببراءته

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ببراءة عامل متهم بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر في دار السلام.   


كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6454 لسنة 2023 جنايات دار السلام المقيدة برقم 1308 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «مصطفى .ب»، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة سلاح أبيض، مطواة قرن غزال دون ترخيص.


وأضافت شهادة الرائد محمد شوقي أنه حال مروره الأمنى أبصر المتهم ممسكًا بيده سلاحًا أبيضًا، مطواة قرن غزال فضبطه وإياه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بداخله 30 لفافة تحوي مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وبمواجهته بالمضبوطات أقر المتهم بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائه.

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