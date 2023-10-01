توك شو.. أحمد موسى: الرئيس خايف على الدولة ورسالة مهمة من السيسي للمستثمرين

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي يتحدث بقلب جامد|أحمد موسى: الرئيس خايف على الدولة مش الكرسي.. فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

السيسي: احتياطي الدولة من البوتاجاز ارتفع إلى 60 يوما بدلا من 8| فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل مشكلة حدثت خلال الفترات الماضية؛ وضعت لها الدولة حلولا بتكلفة مليارات الدولارات.

الرئيس السيسي ممازحا وزير الكهرباء: متدفع اللي عليك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزير الكهرباء لا يأخذ الأموال من الناس، مضيفا: "وزير الكهرباء بيبعتلي تقرير شهري عن حجم سرقات الكهرباء في مصر".

السيسي: الكهرباء كانت بتقطع لأن الأسعار الخاصة بالغاز تضاعفت ولازم نستحمل

‏قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" احنا بنطلع 1.7 مليون مكافئ في اليوم المشكلة ان هذه الكمية لا تكفينا".

خلو بالكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لـ المصريين.. فيديو

وجه الرئيس السيسي، رسالة للمصريين، قائلا: "خلوا بالكم علشان مصر بلدكم".

بشرى ساره.. زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي| تفاصيل

أكد وزير البترول، طارق الملا، أن هناك العديد من المشروعات التي ساهمت في زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي ومن أبرزها حقل ظهر.

73 جنيها.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة جديدة بشأن أسعار البيض والفراخ

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو الدواجن وصلت اليوم في المزرعة لـ 73 جنيها، وهذا ارتفاع كبير.

السيسي : هناك 150 صناعة هيوفروا لينا 25 مليار دولار ومستعدين لدعمها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإهتمام بالصناعة أخذ نقاشات كثيرة من المسؤولين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن من أولويات الدولة الإهتمام بقطاع الصناعة منذ بدايته.

هنوفر الدولار.. رسالة من الرئيس السيسي للمستثمرين المصريين والأجانب

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.