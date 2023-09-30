عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من اتحاد الكرة على شكوى إنبي بشأن المشاركة بالسوبر المصري الجديد

صدى البلد

أكد محمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حفل إعلان السوبر المصري الجديد، جاء في إطار التعاون مع مجلس أبوظبي، والحفل ظهر بمستوى مميز للجميع.

وتابع أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "شكوى إنبي وطلب مشاركته في كأس السوبر المصري، دون النظر إلى مصيره في كأس مصر، لا جدال فيه خاصةً أن اللائحة تحسم الأمر وسوف يتم الرد عليه في خطاب رسمي".

وأضاف محمد أبو الوفا: "البطولة سيكون لها لائحة خاصة وسوف يتم اعتمادها، وحال تأهل الأهلي على حساب إنبي في نصف نهائي كأس مصر، سيكون فيوتشر هو المتأهل".

واستطرد: "سوف يتم حسم أمر تشكيل أجهزة منتخبي 2005 و 2008، خلال 48 ساعة ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على الأسماء، وإشراف روجيرو ميكالي على منتخب 2005 حتى أولمبياد باريس 2024".

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "نثق تمامًا في لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا، وأخطاء الحكام واردة في اللعبة، ولا يوجد أي تغييرات في لجنة الحكام، والخبير البرتغالي يقدم مقترحات رائعة خاصةً على مستوى تصنيف الحكام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

ترشيحاتنا

السعودية.. توقعات ببقاء التضخم عند مستوى مقبول على المدى المتوسط

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر خالية تماما من فيروس قاتل

توزيع النشرات أو جمع توقيعات بدون ترخيص..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات بالقانون

عمرو أديب لـ الأهلي: الزمالك عنده خطين حمر على الفانلة خذهم

تجدد المظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل

عربيات الغلابة.. 5 سيارات بأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه |اعرف مواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بمباراة الزمالك وأرتا سولار| وضرب الجزيري.. تفاصيل

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ