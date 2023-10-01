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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت عنوان" أحكام الزكاة".. ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بمساجد سيناء

ندوة عن أحكام الزكاة
ندوة عن أحكام الزكاة بمساجد العريش

  نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء،  برنامج ندوات بمساجد سيناء    في الإفتاء والتثقيف الفقهي" تحت عنوان : "أحكام الزكاة"والتثقيفي ، في إطار دور  وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي في الإفتاء ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وأقيمت  ندوة  بمسجد النصر بالعريش،"  شمال سيناء .، حاضر فيها كل من:
 فضيلة الشيخ محمد سليمان عزام امام وخطيب مسجد النصر بالعريش.  و فضيلة الشيخ  محمد مجدي عطية ، إمام وخطيب مسجد آل بدوى، و فضيلة الشيخ حماده بشير بدوي ، إمام وخطيب مسجد أم القرى.
 

"أحكام الزكاة:

 

 و أشار  العلماء فى حديثهم عن "أحكام الزكاة" إلى المكانة العظيمة لهذا الركن في شريعة الإسلام؛ فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، بعد الشهادتين، وأداء الصلاة، وقد وعد الله تعالى من يؤديها بالفوز والفلاح.

والزكاة  تجب في الأموال -التي لا يقتنيها المسلم للاستعمال الشخصي-؛ كالنقود، وعروض التجارة، والمواشي السائمة، والمحاصيل الزراعية إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، ويستثنى من بلوغ الحول المحاصيل الزراعية -الحبوب، والثمار- فإن زكاتها عند حصادها، إذا بلغت النصاب ، أما ما يقتنيه المسلم، ويستعمله كالمسكن، والملبس، والسيارة، ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.


 وفى ختام الندوة كانت نصيحة  العلماء المحاضرين لجمهور المسجد، بأداء زكاة المال في وقتها.

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سيناء مساجد ندوات احكام الزكاة

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