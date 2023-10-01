عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كتم أنفاسها.. اليوم محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة موظفة بحدائق القبة

محاكمة عاطل
محاكمة عاطل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل متهم بقتل فتاة لسرقتها في حدائق القبة.

وتمكن رجال المباحث الجنائية من كشف ملابسات غموض واقعة العثور على جثة فتاة "موظفة" داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، حيث تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة في القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة "شركة" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، على الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وتبين أن جثتها بها عدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد، تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثة المجنى عليها إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وأنه قام برصد المجنى عليها حتى أصبحت داخل الشقة التي تستخدمها كشركة "محل الواقعة" وقام بالصعود إليها وطرق الباب، وأثناء قيام الفتاة القتيلة بفتح الباب عاجلها بكتم أنفاسها حتى لا تستطيع الاستغاثة بالأهالى، مسددا لها عدة طعنات نافذة سقطت على أثرها على الأرض غارقة في دمائها حتى فارقت الحياة.

ثم استولى القاتل على جميع معلقاتها الشخصية والمبالغ المالية الموجودة داخل الشركة، وفر هاربا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.

محكمة جنايات القاهرة حدائق القبة موظفة المباحث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

إمام عاشور يتجاهل الرد على الجمهور بعد تراجعه عن تهنئة الزمالك

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

ترشيحاتنا

مصر تسترد 29.2 ألف قطعة آثرية من يد 14 دولة

منصة X تشهد خسارة كبيرة في أعداد المستخدمين.. وتضارب في الأرقام

خبير: مصر تستهدف زيادة معدل الطاقة المتجددة لـ42%

دعاء شهر أكتوبر.. ردده يوسع الله رزقك من حيث لا تحتسب

ما هو دعاء بداية العام الدراسي الجديد لنجاح الأبناء وهدايتهم؟.. اغتنموه الآن

اكتشافات جديدة في كل محافظة.. آثار مصر تبهر العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ