إنبي يتعهد بالتصعيد للمشاركة في السوبر المصري .. ومفاجأة بشأن محمد حمدي

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي أن فريقه من حقه المشاركة في السوبر.

قال محمد إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في بطولة السوبر لا يوجد فريق من كأس مصر سوى إنبي"

وواصل: "الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وإنبي هو الذي اطاح بفريق فيوتشر من الكأس وذلك طبيعي جدا مشاركة إنبي"

واختتم: "سوف نصعد الأمر إذا لم نشارك في السوبر بعد اجتماع مجلس الإدارة، وبالنسبة لأحمد نادر حواش أو محمد حمدي لن نفرط أو نبيع أي لاعب".

في نفس السايق أكد محمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حفل إعلان السوبر المصري الجديد، جاء في إطار التعاون مع مجلس أبوظبي، والحفل ظهر بمستوى مميز للجميع.

وتابع أبو الوفا: "شكوى إنبي وطلب مشاركته في كأس السوبر المصري، دون النظر إلى مصيره في كأس مصر، لا جدال فيه خاصةً أن اللائحة تحسم الأمر وسوف يتم الرد عليه في خطاب رسمي".

وأضاف محمد أبو الوفا: "البطولة سيكون لها لائحة خاصة وسوف يتم اعتمادها، وحال تأهل الأهلي على حساب انبي في نصف نهائي كأس مصر، سيكون فيوتشر هو المتأهل".

واستطرد: "سوف يتم حسم أمر تشكيل أجهزة منتخبي 2005 و 2008، خلال 48 ساعة ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على الأسماء، وإشراف روجيرو ميكالي على منتخب 2005 حتى أولمبياد باريس 2024".

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "نثق تمامًا في لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا، وأخطاء الحكام واردة في اللعبة، ولا يوجد أي تغييرات في لجنة الحكام، والخبير البرتغالي يقدم مقترحات رائعة خاصةً على مستوى تصنيف الحكام".