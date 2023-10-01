صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة زميلتها

كشفت ريهام غريب، صديقة موظفة جامعة القاهرة نورهان حسين مهران، عن تفاصيل وفاة زميلتها على يد زميلهم في العمل.

وقالت "ريهام غريب" في مداخلة هاتفية خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الإشاعات حول هذه الواقعة كانت كثيرة، والمجني عليها شهدت شهادة حق بخصوص زميلها وهو هددها وأرسل لها رسائل تهديد وذهب إلى منزلها وأضرم النار في سيارتها".

وأضافت: "تم احتجازه لمدة 3 شهور وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، وقررت التنازل عن الغرامة بناءً على توافق من الأهل، وتوصلوا لاتفاق بأنه يبتعد عنها ويتوقف عن تهديدها، لكنه أصر على التهديد ولم تحميها الجامعة، وعاشت هي وعائلتها لمدة 5 أو 6 سنوات في حالة من الخوف".

وأوضحت أن "نورهان حاولت نقل مكان عملها للهروب منه، ولكن الجاني انتقل معها من كلية إلى أخرى ولم يتم معاقبته بشكل مناسب، ولم تتلق هي أي دعم أو حماية من الجامعة، واستمرت في العيش في حالة من الرعب حتى قام بقتلها ولاذ بالفرار بعد ذلك".