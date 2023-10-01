تراث فنون البوذية.. أحدث إصدارات بيت الحكمة للثقافة

صدر حديثا عن بيت الحكمة للثقافة، كتاب "تراث فنون البوذية.. زخارف دونهوانغ"، للمؤلف جيا شي تسنغ، وترجمة محمد عبد الحميد، وذلك ضمن إصدارات بيت الحكمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب.



"أُنشئت بلدية "دونهوانغ" في عهد الامبراطور "وو".. وكلمة دون تعني الكبير، وكلمة هوانغ تعني المزدهر.. وتعتبر دونهوانغ نقطة التقاء مثالية للثقافات المختلفة، وقد أدى اندماج الثقافة البوذية والثقافة الصينية في تلك البقعة إلى ظهور فن بوذي فريد من نوعه. وفي هذا الفن البوذي الفريد الذي تشتهر به تلك المدينة يأتي فن اللوحات الجدارية في المقدمة".



ويستعرض هذا الكتاب المصوَّر الأنماط المختلفة للزخارف والفنون في مدينة الجمال "دونهوانغ"، فيُحلل الأبعاد الجمالية والدلالات الفنية والفلسفية لـ"زخارف اليد في البوذية"، و"زخارف الياسمين"، و"زخارف التنين"، وغيرها من الزخارف على مدار خمسة عشر فصلًا.