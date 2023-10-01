أحمد عبدالله : بداية زد في الدوري أفضل من المتوقع

أظهر أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد، سعادة كبيرة للمستوى الذي قدمه فريقه، في ظهوره الأول بالدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد عبد الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" حققنا 90% من طلبات مجدي عبد العاطي بالنسبة لتكوين فريق زد، لقد لعبت مع مجدي عبد العاطي في مزارع دينا وهو شخص طموح وكان ينتظر الفرصة ".

وأردف أحمد عبد الله: "بداية زد في الدوري كانت أفضل من المتوقع، و لا أقتنع بفكرة البقاء في الدوري الممتاز ويجب تجديد الدوافع ورفع سقف الطموحات ".

فاز نادي زد على الجونة بهدف في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الجونة في الجولة الـ2 من منافسات الدوري المصري.

وسجل نادي زد هدف المباراة في الدقيقة 83، عن طريق محمد سمير من علامة جزاء.

وقفز فريق زد إلى وصافة الدوري برصيد 6 نقاط خلف فيوتشر المتصدر بفارق الأهداف ،وتجمد فى المركز الـ11 برصيد نقطة وحيدة