خبير مياه: لدينا محطات تعالج 12 مليار متر مكعب مياه سنويا

أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي، أن هناك كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي تتجه للبحر المتوسط دون معالجة بمقدار حوالي 12 مليار متر مكعب سنوياً، بمعدل مليار متر مكعب شهريًا، موضحا أن هذه المياه تم معالجتها جيدًا من خلال محطات المعالجة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ التاسعة” والمذاع عبر القناة الأولي المصرية، إلى أن هناك محطات معالجة تستطيع معالجة حوالي 16 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وهذه الكميات المعالجة يمكن استخدامها بشكل جيد في الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالرش والري بالتنقيط.

وأوضح أن هذه الكميات من المياه المعالجة يمكن أن تكفي لزراعة مساحات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الفدان.

وأشاد القوصي بجهود مصر في مجال معالجة المياه واستفادة منها في الزراعة والاستخدامات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه المحطات تعد من المشروعات الرائدة على مستوى مصر والمنطقة، حيث لا توجد دولة أخرى تعالج كميات مياه الصرف بهذا الحجم والكفاءة.