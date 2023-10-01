المدرب المساعد للزمالك: لن نتخانق مع أسوريو لينفذ كلامنا

أشاد أحمد مجدي، المدرب المساعد للزمالك، بالمستوى الذي قدمه الفريق الأول للكرة بالقلعة البيضاء، أمام أرتا سولار الأثيوبي ببطولة الكونفدرالية.



وقال أحمد مجدي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك بدأ المباراة بشكل غير مقنع ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني وسجلنا 4 أهداف.

وأردف:" لم نصل لأفضل مستوى حتى الآن وكان هدفنا الاستمرار بالكونفدرالية، والمنافسة بين صبحي وعواد تصب في مصلحة الزمالك، وقد حاول مدرب أرتا سولار استفزاز أسوريو خلال اللقاء ولكننا حافظنا على هدوئنا".

وعن الدفع باللاعب يوسف أوباما، قال: "البعض تحدث أن أوباما شارك في الشوط الثاني بناء على طلب من الجهاز الفني، يجب أن يعلم الجميع أن الجهاز المعاون يتحدث في كل شيء ويضع أفكاره لكن القرار دائما لأسوريو".

وشدد قائلا: "مش هنتخانق مع أسوريو علشان ينفذ كلامنا".

واختتم "أوسوريو كان منفعلًا بعد المباراة بسبب وجود شد وجذب من المدير الفني لفريق أرتا سولار، المدرب الجزائري حاول استفزاز الجهاز الفني وإخراجه عن تركيزه وكان يتحدث كثيرًا على خط الملعب".