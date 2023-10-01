أثارت سيارتي G80 BMW M3 وM4 الكثير من الجدل عندما تم الكشف عنهما لأول مرة بسبب شبكتيهما الكبيرتين، ولكن مع مرور الوقت، تم الاعتياد عليهم، في الواقع استغرق الأمر بعض الوقت حتى نلاحظ الشبك أثناء النظر إلى صور سيارة G80 M3 هذه، والتي تم تجهيزها مؤخرًا بمجموعة من العجلات من Strasse.

BMW تكشف عن تصميم ومواصفات M3 الجديدة

تم تشطيب سيارة M3 باللون الأخضر في جزيرة مان، وهو لون الإطلاق الأصلي لطراز G80. هذا الطلاء مثير للغاية وبقدر ما يبدو جيدًا في الصور، فإنه يبدو أفضل في الجسد. ثم لدينا العجلات.

BMW تكشف عن تصميم ومواصفات M3 الجديدة

تُعرف هذه العجلات باسم SV10M-RS Deep Concave FS ويبلغ قياسها 20 × 10 في الأمام و20 × 11 في الخلف. يتميز التحديث بلمسة نهائية من الساتان الأسود بينما يتم تشطيب الشفة والبرميل باللون الأسود اللامع. تقدم BMW عددًا من تصميمات العجلات المختلفة لسيارة M3 من المصنع، وهي لا تختلف كثيرًا عن عجلات "1000M" التي تم إطلاق سيارة السيدان الرياضية بها.

كما تم تركيب مجموعة خفض التعليق لمنح السيارة وضعية أكثر خطورة على الطريق.

BMW تكشف عن تصميم ومواصفات M3 الجديدة

على الرغم من أنه لم يمض وقت طويل منذ الكشف عن G80 M3، إلا أن الشركة المصنعة للسيارة أكدت مؤخرًا أن كلاً من M3 و M4 سيخضعان لعملية تجميل في عام 2024. وقد تم اختبار عدد قليل من النماذج الأولية في الأشهر الأخيرة، مما يكشف عن أن التحديثات ستقتصر في المقام الأول على الواجهات الأمامية والخلفية المعدلة، بما في ذلك المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية. ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كانت BMW تخطط لإجراء أي ترقيات لمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج، لكنها قد تحصل على زيادة طفيفة في القوة.