صالح موسى: أعلنت الاعتزال وسأتجه للتدريب بهذا الفريق

كشف صالح موسى لاعب الزمالك السابق عن اتجاهه للتدريب بعد الاعتزال.

وقال صالح موسى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعلنت الاعتزال الأسبوع الماضي وسأتجه للتدريب".

وأضاف: "في الوقت الحالي أقوم بحضور دورات تدريبية للاتجاه إلى التدريب".

واختتم: "سأكون ضمن الجهاز الفني لفريق كاسادا مع أحمد علي نجم الزمالك والمقاولون السابق".

الزمالك وأرتا سولار

حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى