ميزانية السعودية تتحول من فائض إلى عجز بـ21 مليار دولار العام المقبل.. ورئيس الوزراء المصري يؤكد: الدولة حققت إنجازات غير مسبوقة في 9 سنوات .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يؤكد: لديكم فرصة للتغيير بالانتخابات

تجدد المظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل

الكونجرس الأمريكي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" الذي يرصد المشروعات والإنجازات القومية، حيث قال إن الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات المقبلة، مضيفًا: "حلم المصريين يجب أن يكون أكبر من لقمة عيش، ولو كان ثمن البناء والتقدم هو الجوع والحرمان؛ إياكم أن تقولوا نأكل أحسن".

وقالت "الوطن" إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في كل النواحي على مدار أكثر من 9 سنوات، مشيرًا إلى أن إقامة المشروعات كذلك تأتي من ضمن الثوابت لتقدم الدول ونهوضها، بالإضافة إلى وجود برنامج وطني طموح يصاغ بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية، وأن التوسع في الإنفاق يأتي كذلك ضمن ثوابت تقدم الدول، مبينا في هذا الصدد أن بناء البلد وأن تكون جاذبة للاستثمارات لابد من تواجد البنية التحتية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت صحيفة "الراي" بيان وزارة المالية السعودية بشأن الموازنة العامة للمملكة، والتي توقعت فيه أن تسجل ميزانية 2024 عجزصا بقيمة 79 مليار ريال، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية زيادة الإنفاق، كما رجحت استمرار تسجيل عجز في موازنتي 2025 و2026، فيما تستهدف المملكة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1.172 تريليون ريال، وفق البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2024، الصادر منتصف ليل السبت، في حين قدَّرت المصروفات بـ1.251 تريليون ريال.

وخفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة، ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط. في وقتٍ توقعت نمو الناتج المحلي للإنشطة غير النفطية 5.9%. كما قلصت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة. فيما رجّحت نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.7% في 2025، و5.1% في 2026.

وقالت "الجريدة" إن المظاهرات الرافضة لخطة التعديلات القضائية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي، تجددت في إسرائيل للأسبوع الـ39 على التوالي، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في عدة مدن رئيسة، مثل حيفا والقدس وبئر السبع وتل أبيب، بالإضافة إلى عدة وقفات احتجاجية متفرقة.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، صوت على مشروع قانون لتمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لمدة 45 يومًا، وذلك تجنبًا للإغلاق الحكومي. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل في بيان له عقب التصويت على مشروع القانون إن المجلس أصبح في وضع يسمح له بتفادي إغلاق حكومي.

وذكرت "القبس" أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع القائد السابق لقوات مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة أندريه تروشيف، وكلفه بالإشراف على إنشاء "وحدات قتالية تطوعية" جديدة، في ظل تساؤلات عما إذا كان ذلك تمهيداً لإعادتها إلى الجبهة الأوكرانية أم لا.