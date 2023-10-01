اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد في مدارس شمال سيناء

بدأت الدراسة ،اليوم الأحد، في مدارس محافظة شمال سيناء ، مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٣م، في مختلف المراحل التعليمية ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وحرص حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء على حضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمدرسة الشهيدة بسمه سعيد راشد للتعليم الأساسي بنات، ومدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



وألقى وكيل الوزارة بكلمة هنأ فيها الطلاب والعاملين بالمدرسة بمناسبتي بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .

وأكد على الإلتزام الطلاب بالحضور وكذلك لجميع العاملين بالمدرسة ، وضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة.



الإذاعة المدرسية:



وقد شملت فقرات الإذاعة المدرسية على بعض الكلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف ،وإنتصار حرب اكتوبر المجيدة ، والاذاعة المدرسيه تحت اشراف أسرة الصحافة.

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وشدد وكيل الوزارة، على إلتزام الطالبات بالحضور وكذلك لجميع العاملين بالمدرسة ، وضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة.

وأضاف بأن تم تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من " اثاث - كتب مدرسية - هيئة التدريس اللازمة".



و أضاف وكيل الوزارة بأنه تم عمل المتابعات اللازمة للمدارس من قبل التوجيهات المختصة ، ولجان المتابعة لمعرفة مدى استعداد كل مدرسة لبداية العام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل الوزارة على الإلتزام بالإشراف اليومي وعمل سجل للمعلم الإحتياطي ،وعدم ترك مدرس الحصه للفصل بعد الإنتهاء من تأدية حصته إلا بعد حضور معلم الحصة القادمة، أو بحضور مشرف الدور .

كما أكد على القاء الكلمات في طابور الصباح والحصة الأولى والتي تشيد بدور البطولة والتضحية التى قام بها جنودنا البواسل في حرب أكتوبر المجيدة على أن تسود روح انتصارات أكتوبر المجيدة على العمل والإجاده به .



وأعطى التعليمات لإدارة المتابعة بديوان عام المديرية بضرورة متابعة الإنتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها،

ومتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة.

مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس .

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