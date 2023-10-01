عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد في مدارس شمال سيناء

حضور طابور الصباح
حضور طابور الصباح بمدارس سيناء

بدأت الدراسة   ،اليوم الأحد، في مدارس محافظة شمال سيناء  ، مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٣م،  في مختلف المراحل التعليمية ، تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وحرص  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  شمال سيناء على حضور  طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمدرسة الشهيدة بسمه سعيد راشد للتعليم الأساسي بنات، ومدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .
 

وألقى  وكيل الوزارة بكلمة هنأ فيها الطلاب والعاملين بالمدرسة بمناسبتي بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .

وأكد  على الإلتزام الطلاب بالحضور وكذلك لجميع العاملين بالمدرسة ، وضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة.
 

الإذاعة المدرسية:
 

وقد شملت فقرات الإذاعة المدرسية على بعض الكلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف ،وإنتصار حرب اكتوبر المجيدة ، والاذاعة المدرسيه تحت اشراف أسرة الصحافة.

،
وشدد  وكيل الوزارة،  على إلتزام الطالبات بالحضور وكذلك لجميع العاملين بالمدرسة ، وضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة.

وأضاف بأن تم تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من " اثاث - كتب مدرسية - هيئة التدريس اللازمة".
 

و أضاف  وكيل الوزارة   بأنه تم عمل المتابعات اللازمة للمدارس من قبل التوجيهات المختصة ، ولجان المتابعة لمعرفة مدى استعداد كل مدرسة لبداية العام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل الوزارة   على الإلتزام بالإشراف اليومي وعمل سجل للمعلم الإحتياطي  ،وعدم ترك مدرس الحصه للفصل بعد الإنتهاء من تأدية حصته إلا بعد حضور معلم الحصة القادمة، أو بحضور مشرف الدور .

كما أكد على القاء الكلمات في طابور الصباح والحصة الأولى والتي تشيد بدور البطولة والتضحية التى قام بها جنودنا البواسل في حرب أكتوبر المجيدة على أن تسود روح انتصارات أكتوبر المجيدة على العمل والإجاده به .

وأعطى التعليمات لإدارة المتابعة بديوان عام المديرية بضرورة متابعة الإنتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية  لكافة المدارس،  لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها،
ومتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة.

مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس .

txt

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان مهرجان سباقات الهجن بالعريش

FB_IMG_1696102714492
FB_IMG_1696102714492
FB_IMG_1696102698353
FB_IMG_1696102698353
FB_IMG_1696101681304
FB_IMG_1696101681304
FB_IMG_1696101666203
FB_IMG_1696101666203
سيناء الدراسة العام مدارس المراحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

ترشيحاتنا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى | فيديو

مدرسة بالجيزة تزين المقاعد بالبلالين لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسة

ماذا يحدث لو استغفرت 100 مرة ؟.. ورد نبوي لاتغفله الآن

إصابة 9 أشخاص في انفجار خط أنابيب نفط غربي أوكرانيا

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لم يلبوا التوقعات.. أفغانستان تعلن إنهاء نشاط سفارتها في الهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ