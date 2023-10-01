أهم الأخبار.. لميس الحديدي للمصريين: لا تنسوا الإنجازات الضخمة.. علي جمعة: اقتدوا بالنبي وسيرته في الظروف الصعبة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا.. الكونجرس يقترب من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي



بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023



لميس الحديدي للمصريين: لا تنسوا الإنجازات الضخمة في العديد من القطاعات



علي جمعة: اقتدوا بالنبي وسيرته في الظروف الصعبة



السعودية.. 1.172 تريليون ريال إيرادات متوقعة خلال العام المقبل



14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة



أحالته النيابة بـ30 لفافة هيروين.. و«جنايات القاهرة» تفتضي ببراءته



إطلالة رومانسية لـ جورجينا برفقة كريستيانو



إلهام شاهين: والدي لم يكن راضيا عني حتى لحظة وفاته

