بميكب هادي..ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ليلي أحمد زاهر في الصور بإطلالة متميزة مرتدية سوت سوداء، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

يذكر أن الفنانة ليلي أحمد زاهر، شاركت في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادةعبدالرازق.

وعرض مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس