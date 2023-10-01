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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه مدير إدارة الأوقاف

رئيس «مرسى علم»: الدول تسعى لتحسين البنية التحتية وضمان الرفاهية للمجتمع المحلي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استقبل اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، الشيخ جمعة بشير، مدير إدارة الأوقاف بالمدينة ، في لقاء يهدف إلى متابعة الأمور التنظيمية وتحسين سير العمل بالإدارة.

 

أكد رئيس المدينة خلال اللقاء على أهمية هذه الجلسات المباشرة مع مدراء الإدارات المختلفة، حيث يُناقشون خلالها كافة المشاكل والتحديات التي تواجه سير العمل اليومي. وشدد على التزام الحكومة المحلية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة تنسيق الجهود لضمان سلامة وانتظام الخدمات.

 

وأكد اللواء حازم خليل على أن الدولة تسعى بكل جهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وضمان الراحة والرفاهية للمجتمع المحلي.

رئيس مدينة مرسى علم إدارة الأوقاف سير العمل تحسين الخدمات الجلسات التنظيمية

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