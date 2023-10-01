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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال جنوب قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الأحد، بإصابة صياد فلسطيني بجروح، بعد إطلاق جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين في غزة، إن صياد أصيب برصاصة في يده، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال خلال ممارسته مهنة الصيد في بحر رفح، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وتقوم بحرية الاحتلال بشكلٍ يوميٍ باستهداف مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم.

إصابة صياد فلسطيني بحرية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة اتحاد لجان الصيادين في غزة اخبار فلسطين

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