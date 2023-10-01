الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبحر الأحمر تعلن دخول 9 مدارس جديدة للخدمة

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع البحر الأحمر، أنجزت تنفيذ 9 مشروعات مدرسية جديدة ومتطورة، والتي ستدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد في مختلف مدن المحافظة.

تأتي هذه المشروعات ضمن إجمالي 24 مشروعًا تعليميًا، وتشمل مدارس تجريبية وفنية ومدارس للتعليم الأساسي والثانوي.

وقال المهندس مجاهد عطية، مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، إن هناك 9 مشروعات تم الانتهاء منها، والتي ستدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن من بين هذه المشروعات مدرسة طه حسين التجريبية المتميزة في مدينة شلاتين، حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتسليمها لوزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن المشروعات الأخرى تشمل مدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي في الغردقة بـ 33 فصلاً، وكذلك مدرسة الفيروز بنفس العدد، ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بـ 8 فصول.

وأكد «عطية» أن بين المشروعات المخطط لدخولها الخدمة هذا العام توسعات مدرسة الشهيد طيار محمود فؤاد بتوسعاتها البالغ عددها 22 فصلًا، وتوسعات مدرسة حسن كامل الابتدائية بـ 41 فصلًا، ومدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية بـ 18 فصلاً جديدًا، ومدرسة السلام للبنين بـ 12 فصلاً، ومدرسة السلام للبنات بـ 16 فصلاً. وأوضح أن إجمالي عدد الفصول الدراسية في المدارس الجديدة والتوسعات المخطط دخولها الخدمة هذا العام يبلغ 205 فصول دراسية.