بيطري الغربية تدشن الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز

تبدأ مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام و الماعز" يبلغ 41 ألف و688 رأس تقريبا.

ودعا " أنور"، جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.