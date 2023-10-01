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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سعر خرافي .. شاهد إطلالة غادة عبد الرازق بأسبوع الموضة في باريس

صدى البلد

ظهرت النجمة غادة عبد الرازق ، عرض أزياء دار Valentino ضمن أسبوع الموضة في باريس المقام حاليا.

وبالتعاون مع منسق الأزياء اللبناني خليل الزين، اختارت غادة عبد الرازق ارتداء دريس بليزر Dress Blazer، فستان بتصميم جاكيت طويل، من العلامة التجارية MAE Paris، يصل سعره إلى 46 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه، ونسقته مع حقيبة فوشيا من دار أزياء Valentino يصل سعرها إلى 2500 دولار، أي ما يعادل 80 ألف جنيه.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق ، كان حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" متاحة حاليًا على منصة جوي Jawwi و يلقي المسلسل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

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