مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج دور سبتمبر 2023.. ويمد فترة التقدم للدراسات العليا

اعتمد مجلس جامعة مطروح في جلسته السابعة والستين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وبحضور محافظ مطروح خالد شعيب، نتائج دور سبتمبر 2023، ووافق على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث بمد فترة التسجيل لمرحلة الدراسات العليا لفصل الخريف 2023 لمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم الأحد الموافق الثامن من أكتوبر الجاري.



وتقدم المحافظ - بحسب بيان للجامعة، اليوم الأحد- بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات بالتوفيق والسداد إلى الدكتور مصطفى النجار؛ لتجديد تعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، مما يسهم في استكمال ما بدأه من جهد دؤوب وعمل متواصل؛ لرفعة شأن الجامعة واستكمال مسيرتها، وأداء دورها في التعليم الجامعي وخدمة المجتمع على مستوى المحافظة.



بدوره.. تقدم رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار، بخالص الشكر وعظيم التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتجديد تعيينه رئيسًا لجامعة مطروح لفترة ثانية.. كما قدم التهنئة لأعضاء المجلس؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وأشاد رئيس جامعة مطروح بمشاركة عمداء الكليات وأوائل الطلاب المشاركين في فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، وحسن مشاركتهم والإسهام في الإعداد للاحتفالية، متمنيًا لهم دوام التفوق والرقي.



وأحاط النجار أعضاء المجلس بأهم ما ورد في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي شهده رئيس الجمهورية، ومنه الاهتمام بالموهوبين والنابغين، وتعويض الفجوة في التخصصات التي لا تتوافر فرص عمل لخريجيها، وزيادة الأعداد في التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وأهمية تضافر جهود جميع منسوبي الجامعات، وأهمية تأصيل القيم لدى الطلاب ليكون لها دور في تأصيل شخصية الطالب والخريج، والتأكيد على التعليم المجرد دون محاباة، فالجامعات هي التي تسهم في تكوين شخصية الطالب والخريج، وأهمية اضطلاع كل إنسان مصري بدوره في بناء الوطن.



كما وافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرق الدراسية الثانية والثالثة والخامسة بكلية الطب البيطري بعد أداء التدريب الإكلينيكي والتربية العسكرية بالنسبة للفرقة الخامسة عن دور سبتمبر 2023، ومنح طالب درجة البكالوريس في العلوم الطبية البيطرية دور سبتمبر 2023 بعد أداء التدريب الإكلينيكي والتربية العسكرية.



ووافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرقة النهائية بكلية الآثار واللغات لطالب بقسم الآثار اليونانية الرومانية بنظام الساعات المعتمدة دور سبتمبر 2023، ومنح طالب درجة البكالوريوس في الآثار اليونانية الرومانية بنظام الساعات المعتمدة دور سبتمبر 2023.