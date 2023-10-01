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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: حريصون على توفير جميع سبل الراحة لأبنائنا الطلاب داخل المدارس|صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المُعلِم وإدارة المدرسة محوران رئيسيان فى العملية التعليمية.

وشدد الهجان على ضرورة الاهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم حاملين على أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والاجتهاد.

وقال إن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لن تدخر أى جهد لتوفير جميع وسائل وسبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية، لعدد من المدارس فى أول أيام العام الدراسى الجديد، حيث شهد طابور الصباح وتحية العَلَمْ للاطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد.

وحرص المحافظ على حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها.

وخلال كلمته في الإذاعة المدرسية، قدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وبمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والمَولد النبوي الشريف مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وطالب المحافظ التلاميذ بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مُشيراً إلى أن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الانتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والانتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التي ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمي المهارات في شتى المجالات.

ووجه بالاهتمام بغرس حُب الوطن للتلاميذ في وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر على أن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن، مُطالباً المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب والتحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.

واستكمل محافظ القليوبية جولته بمدينة بنها بتفقد المدرسة اليابانية ومدرسة المكفوفين، مُتفقداً عدداً من الفصول الدراسية، للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المُدن والأحياء باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط جميع مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهوله ويُسر، علاوة على الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدارس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

ووجه المحافظ مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لجميع المدارس خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية في جميع المراحل، بالإضافة إلى المتابعة والتنويه بالإعلان في مكان واضح بجميع المدارس لتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للاستفادة بما تُتيحه من مواد تعليمية هامة ومُيسرة.

جدير بالذكر أن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد، من خلال استقبال (1,566083) طالب وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي (2689) مدرسة، وعدد فصول (31366)، وذلك بإجمالي معلمين وإداريين (84061)، في مختلف المراحل التعليمية.

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