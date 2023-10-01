برلماني: كلمة الرئيس بمؤتمر «حكاية وطن» كاشفة لرؤية شاملة لمستقبل مصر

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر حكاية وطن، جاءت كاشفة لرؤية شاملة لمستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي قدم مصر بصورة جديدة للعالم من خلال عرض الانجازات التي حققتها الدولة بالأرقام والإحصائيات مما أكد عودة مصر لريادتها إقليميا ودوليا من خلال الانفتاح على العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي خاطب الشباب ووضع ثقته الكبيرة في الشباب المصري لأنهم مستقبل الدولة المصرية والاتجاه نحو التنمية المستدامة.

وتابع النائب أسامة الأشموني، أن الدولة المصرية قادرة على رسم ملامح المستقبل بقوة بشبابها والعمل والاجتهاد والسير على طريق المستقبل نحو بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها بعزيمة وصبر شعبها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس صادق وجهوده شاهدة على أن الأمم لا تبنى بالتشكيك والتخوين ولكن بالإصلاح والبناء والعمل.

ولفت النائب أسامة الأشموني، إلى أن مؤتمر حكاية وطن يساعد على تحفيز الابتكار وصنع القرار وتوفير مساحة للنقاش العميق حول التحديات التي تواجه الوطن ووضع خطط استراتيجية للتعامل مع هذه التحديات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية دائما حريصة على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين لمساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.