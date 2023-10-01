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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني في احتفالية تمريض الإسماعيلية: السيسي أطلق 14 مبادرة رئاسية في كل التخصصات

خلال الفاعلية
خلال الفاعلية

قال النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، أن الرئيس وجه بوضع إستراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين.

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جاء ذلك خلال إحتفالية النقابة الفرعية للتمريض بالاسماعيلية   بمناسبة اليوم العالمى للتمريض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتورة  كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ المصري، جاء بحضور النائب  الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئه الرعايه الصحية بالإسماعيلية والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحه والدكتور حسين كساب مدير المجمع الطبي وعدد كبير من القيادات الطبية والتنفيذية والشعبية بالاسماعيلية، والنائب احمد دندش، والنائب احمد البعلي والنائب رمضان امام.

وأكد النائب سامي سليم،  إن مصر حققت فى عهد الرئيس السيسى انجازات كثيرة فى كافة المجالات لم تحققها منذ عقود سابقة، كما إنه بفضل القيادة السياسية الحكيمة استطاعت مصر أن تعبر إلى بر الأمان رغم التحديات الكثيرة التى شهدتها خلال السنوات السابقة.

وأضاف النائب سامي سليم إن القيادة السياسة حريصة على تحسين حال المواطن المصرى، ولذلك اطلقت المبادرات الصحية والتى شملت أكثر من 14 مبادرة رئاسية فى كافة التخصصات الطبية للكشف المبكر عن المواطنين وتحويل الحالات المصابة إلى المستشفيات للحصول على العلاج اللازم، بالإضافة إلى إطلاق مشروع حياة كريمة والذى يستهدف تحسين أحوال المصريين فى القرى والنجوع للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحى للمواطنين، وإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل والذى حقق طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية.

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