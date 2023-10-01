شاهد|لحظة تبادل إطلاق النار أمام وزارة الداخلية التركية.. وصور من الموقع بعد الهجوم

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تبادل إطلاق النار أمام مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة، حيث نفذ إرهابيان هجومًا كان سيستهدف مقر الوزارة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن هجوما إرهابيا وقع صباح اليوم، الأحد، كان يستهدف مقر الوزارة، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "الهجوم وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تركية، إنه سُمع دوي انفجارات قرب مبنى وزارة الداخلية، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة.

ووفقا لما ذكرت قناة "CNN Turk" التلفزيونية وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.

وأغلقت الطرق المحيطة بالمكان أمام حركة المرور، كما تم تطويق مبنى البرلمان وإغلاق الطرق المؤدية إليه.

كما تم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بعد هجوم أنقرة.