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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نتوقف حتى هزيمة روسيا.. الديمقراطيون مصممون على دعم أوكرانيا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

تعهد قادة الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بمواصلة تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، بينما احتفلوا بإقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية عدة.

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وقال أربعة من كبار الديمقراطيين في مجلس النواب في بيان مشترك ليلة السبت: “في قاعة مجلس النواب، مررنا مشروع قانون إنفاق يلبي احتياجات دافعي الضرائب الأمريكيين وهو قانون يوفر المليارات للمساعدة في حالات الكوارث على المستوى الذي طلبه الرئيس بايدن”.

 

وجاء البيان من الزعيم الديمقراطي بمجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك، وكاثرين كلارك من ماساتشوستس، وبيت أجيلار من كاليفورنيا، رئيس التجمع الحزبي، والنائب تيد ليو.

وقالوا: ”للمضي قدمًا، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، بما في ذلك تجديد الدعم للجهود الأوكرانية الشجاعة لهزيمة روسيا في ساحة المعركة باسم الحرية والديمقراطية”.

 

وذكروا ″عندما يعود مجلس النواب، نتوقع أن يقدم رئيس مجلس النواب مكارثي مشروع قانون إلى مجلس النواب للتصويت لصالح أوكرانيا، بما يتوافق مع التزامه بالتأكد من هزيمة فلاديمير بوتين وروسيا والاستبداد”.

وأردف الديمقراطيون: ”يجب أن نقف إلى جانب الشعب الأوكراني حتى يتم تحقيق النصر”.

 

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة.

أدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.

يسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، مما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.

 

ويخصص مشروع القانون قصير الأجل المكون من 71 صفحة، والذي صاغه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الجمهوري عن كاليفورنيا، أموال الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه لا يتضمن مساعدات مالية جديدة لحرب أوكرانيا المستمرة مع روسيا.

منذ بداية الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا، أطلقت الولايات المتحدة العنان لصندوق حرب بقيمة تزيد على 43 مليار دولار في هيئة مساعدات أمنية لكييف.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.


وأضاف بايدن أنه يتوقع أن يساعد رئيس مجلس النواب الجمهوري في دفع المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم استبعادها من مشروع القانون المؤقت.

وقال بايدن: ”لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا”.

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