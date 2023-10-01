نقيب التمريض: السيسى صاحب الفضل فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صاحب الفضل فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتى أحدثت طفرة حقيقة فى المنظومة الصحية وساهمت فى تقديم الخدمات الطبية بمستويات عالمية من الجودة والكفاءة لا تقل عن الخدمات المتقدمة فى دول العالم الكبرى.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة بالمحافظة و مديري الادارات الصحية والتمريضية.

وقالت نقيب التمريض، إن عدد التمريض فى كافة المنشأت الصحية بمحافظة الإسماعيلية بلغ 6000 ممرض وممرضة، وجميعهم وصلوا إلى مستويات عالمية من الجودة والمهنية والكفاءة.

وأشادت نقيب التمريض بدور التمريض البارز على مدار السنوات السابقة، لافته إلى أنه تم تكريم 250 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى منشأت التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية خلال الإحتفالية.

وأكدت أن النقابة حريصة على تقديم برامج تدريبية دورية لرفع كفاءة التمريض بالمهارات التكنولوجية والحديثة في مهنة التمريض على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على دعم نقابة التمريض للرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبة جميع أعضاء التمريض بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحرصت النقيب على ترديد قسم التمريض الخاص بالنقابة مع الأعضاء، مؤكدة استمرار مسيرة العطاء لأطقم التمريض فى كافة المنشأت الصحية.