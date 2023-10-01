أبو الغيط: السوق العربية المشتركة للكهرباء أكبر مشروع تكاملي بعد منطقة التجارة الحرة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان عقد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الكهرباء العرب يهدف إلى إطلاق مشروع تكاملي استراتيجي ندرك جميعا عوائده على مجتمعاتنا العربية، لافتا الى إن اجتماع اليوم يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرتنا لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء ذلك الحلم الذي بدأ العمل على تحقيقه منذ سنوات عديدة.



وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية

للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ان هذا المجلس خطى خطواتٍ ملموسة ومقدّرة على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى فرق العمل الفنية والقانونية واللجان التي بذلت جهودا تستحق كل الثناء، و الأمانة الفنية للمجلس التي تابعت بدورها هذا الملف بتفانٍ واحترافية، وحرصت على الاستعانة بالخبرة الدولية متى كان ذلك لازماً، معربا عن تقديره لكافة الجهود المخلصة التي عملت من أجل هذا الهدف الكبير وهوإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء، موجها الشكر لكافة شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لما قدّموه من دعم فني ومالي ملموس، آملا أن يكون التقدم الذي تم إحرازه بداية لمرحلة جديدة من الإنجاز بما يفتح أبواباً جديدة للتعاون العربي.



واوضخ أن السوق العربية المشتركة للكهرباء، عند استكمال كافة جوانبها التنفيذية، ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي يُنفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005، وهي خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي.

1c9a861d-cb52-46eb-8ba7-ed0f7963f630 (1)

1c9a861d-cb52-46eb-8ba7-ed0f7963f630

5d88c0a3-1513-4259-bcf1-cb7bf40f3c63

a50be70a-ceea-4e1e-89d7-80730a361966