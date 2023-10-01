عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: السوق العربية المشتركة للكهرباء أكبر مشروع تكاملي بعد منطقة التجارة الحرة

صدى البلد

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان عقد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الكهرباء العرب يهدف إلى إطلاق مشروع تكاملي استراتيجي ندرك جميعا عوائده على مجتمعاتنا العربية، لافتا الى إن اجتماع اليوم يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرتنا لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء ذلك الحلم الذي بدأ العمل على تحقيقه منذ سنوات عديدة.


وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية 
للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ان هذا المجلس خطى خطواتٍ ملموسة ومقدّرة على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى فرق العمل الفنية والقانونية واللجان التي بذلت جهودا تستحق كل الثناء، و الأمانة الفنية للمجلس التي تابعت بدورها هذا الملف بتفانٍ واحترافية، وحرصت على الاستعانة بالخبرة الدولية متى كان ذلك لازماً، معربا عن تقديره لكافة الجهود المخلصة التي عملت من أجل هذا الهدف الكبير وهوإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء، موجها الشكر لكافة شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لما قدّموه من دعم فني ومالي ملموس،  آملا أن يكون التقدم الذي تم إحرازه بداية لمرحلة جديدة من الإنجاز بما يفتح أبواباً جديدة للتعاون العربي.


واوضخ أن السوق العربية المشتركة للكهرباء، عند استكمال كافة جوانبها التنفيذية، ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي يُنفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005، وهي خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي.

1c9a861d-cb52-46eb-8ba7-ed0f7963f630 (1)
1c9a861d-cb52-46eb-8ba7-ed0f7963f630 (1)
1c9a861d-cb52-46eb-8ba7-ed0f7963f630
1c9a861d-cb52-46eb-8ba7-ed0f7963f630
5d88c0a3-1513-4259-bcf1-cb7bf40f3c63
5d88c0a3-1513-4259-bcf1-cb7bf40f3c63
a50be70a-ceea-4e1e-89d7-80730a361966
a50be70a-ceea-4e1e-89d7-80730a361966
eec3c29a-c2be-43cb-beca-6ad4da37c855
eec3c29a-c2be-43cb-beca-6ad4da37c855

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

مخدرات بحوالي 2.4 مليون جنيه.. سقوط عناصر اجرامية بمطروح والدقهلية

وزير الكهرباء: 13 دولة قدمت موافقتها على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة من مصر والسعودية

بسبب الغيرة.. عامل ينهي حياة زوجته ويحتفظ بها 20 يوما في الخصوص

السكر بـ 12.5 والمكرونة بـ6.5 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

«أبوالغيط» يدعو الدول العربية لتسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء

قرعة مجموعات أبطال أفريقيا.. الأهلي يتجنب صن داونز وصدام محتمل مع بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لنشر ١٢.. أثارت السوشيال ميديا .. شاهد ماذا فعلت نانسي عجرم في فستانها بحفل دبي

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

الماميز قلبوا السوشيال ميديا.. شاهد أغرب تقاليع اللانش بوكس أول يوم دراسة

زلزال مدمر..تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن 3 أيام في أكتوبر

فيديو

إياد نصار: أخوض دراما رمضان بمسلسل صلة رحم| خاص

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ