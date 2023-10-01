عاش من شافك.. داليا مبارك تشعل مسرح جدة بمهرجان لحن المملكة

أحيت الفنانة داليا مبارك، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 30 سبتمبر، على مسرح سوبر دوم بمدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة حفلات مهرجان لحن المملكة.

وافتتحت داليا مبارك، ثالث ليالي حفل مهرجان لحن المملكة، بالسعودية، قبل أن يطلق الفنان طلال سلامة في الجزء الثاني من الحفل، ويختتم الليلة الفنان عبادي الجوهر.

وأدت داليا مبارك، سلسلة من الأغاني التي أطربت الجمهور، في الليلة الثالثة من مهرجان لحن المملكة، ومن بين هذه الأغاني: (عاش من شافك، أبكي على ما جرى)، وغيرها من الأغاني.

أحدث أغاني داليا مبارك

في شهر مارس الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة داليا مبارك الجديدة، التي تحمل اسم محد عارف، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية محد عارف للمطربة داليا مبارك، من كلمات: منصور الشادي، الحان: حمد الخضر، توزيع: هشام السكران، ايقاع: ابراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد.

أحدث أغاني داليا مبارك

يشار إلى أنه في أول فبراير الماضي، طرحت المطربة السعودية داليا مبارك، اليوم، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "عشرة سنين"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية والإذاعات.

الأغنية كلمات أحمد جاد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، ورؤية فنية محمد حامد، وإنتاج كاسيت، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

أغنية غيابي واجعك

وطرحت داليا مؤخرا أغنية "غيابي واجعك"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

يذكر أن داليا طرحت منذ عدة أشهر أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان «اللي يمشي عادي»، وحققت 55 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع عمرو الخضري.

أخر ألبومات داليا مبارك

طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبوم غنائي جديد تعاونت في الحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان "في حياتك مستحيل" تضمنت مجموعة متعددة من الأشكال التلحينية الخليجية السعودية التي أبرزت جوانب أخرى في صوت داليا المتميز والناجح بين الجمهور في السعودية والخليج العربي.

وحملت الأغنيات الخمسة في الألبوم تعاونا مع مجموعة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، حيث قامت الشاعرة "العاليه" بكتابة كلمات الأغنيتين "في حياتك مستحيل" و "لاطحت من عيني"، وقام بتوزيعهما المايسترو هشام السكران، بينما حملت الأغنية الثالثة بالألبوم "أبد ماهو عشاني" كلمات الشاعر "قوس" وتوزيع موسيقي لخالد عز، والذي قام بتوزيع الأغنية الرابعة بالألبوم "تمر البال"بعد أن كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وقد حملت الأغنية الخامسة عنوان "وينك الليله" كتبها الشاعر "الجادل" وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو هشام السكران، وقام بعملية المكساج والماستر لجميع الأغنيات المهندس جاسم محمد، بعد أن تم تنفيذ الأغنيات موسيقيًا مع أهم العازفين والموسيقيين في العالم العربي، وبأهم الستوديوهات في السعودية والقاهرة.

وأعربت داليا مبارك عن سعادتها بالتعاون الذي جمعها من ناحية الألحان مع الملحن ياسر بو علي، واصفه أن ألحانه للأغنيات "بالعبقرية" والمختلفة والمتميزة في سيناريو اللحن بأغنية عن أخرى، مؤكدة تفاؤلها الكبير بهذه الأغنيات ووصولها الى مسامع الجمهور بأقرب وقت، مظهرة حماسها الشديد لتقديم هذه الأغنيات مباشرة أمام الجمهور بالحفلات الغنائية في السعودية وخارجها.

كما قامت الشركة المنتجة للألبوم "تيونز" بعمل مونتاج فني كرتوني لجميع أغنيات الألبوم الخمسة التي عرضت في قناة داليا مبارك الرسمية في اليوتيوب، مظهره داليا مبارك بشكل مختلف ومميز وجميل، الى جانب توفرها بجميع المكتبات الموسيقية والإذاعية.