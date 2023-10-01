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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«أبوالغيط» يدعو الدول العربية لتسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء

صدى البلد

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الدول العربية كافة الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة، كما حثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن، لأنها استثمارات ستعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. 
 
وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أن الكهرباء تُعد ركيزة أساسية من ركائز قطاع الطاقة، فهي ركن مهم في النشاط الصناعي والخدمي، كما أنها تُمثل أساساً لعمل الُبنى التحتية الرقمية ، وبها ترتبط كافة مناحي الحياة الحديثة، ويشهد انتاج الكهرباء، على مستوى العالم، تحولات عميقة تتطلب المواكبة والدراسة المُعمقة، إذ ارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بشكل لافت في السنوات الأخيرة، برغم أن النسبة الأكبر من الكهرباء لا زالت –حتى اليوم- تُنتج بواسطة الوقود الأحفوري، وقد كشفت الأحداث الأخيرة أهمية زيادة الاستثمار في إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعها لمجابهة آثار التغير المناخي كموجات الحر الشديد، وتراجع كميات مياه الشرب، وتوسع المدن وغيرها.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تمتلك مؤهلات استثنائية تجعلها مصدرًا عالميًا للكهرباء النظيفة في المستقبل، كما كانت ولاتزال مصدرا مهما للطاقة الأحفورية، إذ وبفضل موقعها الجغرافي تتوفر على مساحات شاسعة بها أعلى معدلات الاشعاع الشمسي اليومي والسنوي،  بما يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية، خاصة في ظل الاتجاه المستمر لانخفاض تكلفة الألواح الشمسية وارتفاع كفاءتها.

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«أبوالغيط» يدعو الدول العربية لتسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء

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