منطقة وادي الملوك الأثرية: فتح 3 مقابر أمام السائحين وغلق 2 للترميم

أعلنت منطقة وادي الملوك الأثرية غرب محافظة الأقصر، برئاسة الدكتور علي رضا، استمرار أعمال التطوير الشاملة في المنطقة لخدمة الأفواج السياحية التي تزور شرق وغرب الأقصر من دول العالم المختلفة، حيث تقرر فتح 3 مقابر لملوك من القدماء المصريين أمام الزوار، وغلق مقبرتين أخريين لإجراء عمليات الترميم الدقيقة.

وقال مدير منطقة وادي الملوك الأثرية الدكتور علي رضا، في تصريح اليوم، الأحد، إنه تم التنبيه على كل المرشدين السياحيين والمهتمين بالشأن الأثري بأنه سيتم إعادة فتح مقابر الملوك رمسيس التاسع رقم 6، والملك سيتي الثاني رقم 15، والملك سابتاح رقم 47، وذلك أمام الزائرين بمنطقة وادي الملوك.



وأضاف مدير المنطقة أنه سيتم غلق مقابر الملوك رمسيس الثالث رقم 11 والملك رمسيس السابع رقم 1؛ لبدء أعمال الترميم المعماري والدقيق داخل تلك المقابر من صباح اليوم.

وأعرب عن تقديره لجميع العاملين في الترميمات لخدمة زوار الحضارة المصرية القديمة، برعاية الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وبإشراف دائم من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح رضا أنه تم مع بداية سبتمبر الماضي إعادة فتح مقبرة الملك مرنبتاح رقم 8 ومقبرة الملكة تاوسرت رقم 14 بوادي الملوك، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم وتجهيز المقبرتين للزيارة، وتم غلق مقابر الملوك رمسيس التاسع رقم 6 والملك سيتي الثاني رقم 15 والملك سابتاح رقم 47، وذلك لإجراء أعمال الترميم المعمارى والدقيق.