عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏الأسبوع الأول.. مؤيدو الرئيس من أمام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة: كمل يا سيسي|صور

شيوخ واقباط وسط مؤيدي
شيوخ واقباط وسط مؤيدي السيسي

توافد مؤيدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مكاتب التوثيق بالشهر العقاري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لتوثيق التوكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة حاملين صور السيسي والاعلام وسط هتافات “ بنحبك يا سيسي .. كمل يا سيسي ”. 

وفي الزاوية الحمراء حرص الشيوخ والقساوسة علي المشاركة وعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسي .

ومن بين تلك المناطق التي شهدت اقبال كبير من المواطنين علي مكاتب التوثيق في ( الأزبكية و البساتين والزاوية الحمراء و١٥ مايو ومدينتي والرحاب وأرض الجولف و الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر و عين شمس ومصر الجديدة وبدر وحلوان وبولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق وغيرهم من المناطق الأخري ) والتي شارك فيها كافه اطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير  ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
الانتخابات التوكيلات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي مقرات الشهر العقاري مكاتب التوثيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك في الكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة

موضوعات متعلقة

خاص| ننشر أول صور لمخزن الفراشة المحترق بحلمية الزيتون

التعدي على مدير تحرير بالأهرام بالسب والقذف وتهديده | والسبب صادم

إخلاء عقار 12 طابقا بحلمية الزيتون بعد حريق في مخزن فراشة |صور

"الاشغالات والتحرش وتسيير المرور" أبرز محاور الخطة الأمنية لاستقبال العام الدراسى

شاهد تصادم مروع بين 3 سيارات ملاكي بشارع 9 بالمقطم |فيديو وصور

‏اليوم السادس.. الآلاف من مؤيدي السيسي يتوافدون على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة.. صور

الأمن يضبط 3 أشخاص وبحوزتهم عملات أجنبية مزورة في النزهة

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجال مكافحة السرقات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كشف مفاجأة عن سبب الحريق..شاهد| ماذا قال عريس زفاف الحمدانية العراقي بأول ظهور؟

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل جديدة عن حالة المصابين في هجوم أنقرة

شيخ الأزهر يوصي سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش بوضع ملف الوافدين بمقدمة أولوياته

أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

بيان مهم من الأردن بشأن الهجوم الإرهابي على الداخلية التركية في أنقرة

محمد صلاح يثير الجدل باعتراضه على هدف ليفربول الملغي أمام توتنهام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست المرة الأولى.. اعرف سر ظهور الشمس باللون الأزرق في بريطانيا

في أول يوم دراسة .. أسرار تفوق الطلبة الأوائل بالمدارس

أثارت السوشيال ميديا .. شاهد ماذا فعلت نانسي عجرم في فستانها بحفل دبي

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

فيديو

إياد نصار: أخوض دراما رمضان بمسلسل صلة رحم| خاص

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ