تظاهرة حب من مواطنى كرداسة للرئيس السيسي أمام الشهر العقارى| صور

على مدار 6 أيام متواصلة لم تنقطع طوابير المواطنين من كبار السن والرجال والنساء والشباب وحتى الأطفال بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة أمام مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خطة مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي تليق بقيمة مصر والمصريين، والتي بدأها الرئيس منذ توليه حقبة الرئاسة.



ووقف المواطنون في طوابير طويلة حبا في الوطن ودعما للاستقرار وتمهيدا لإنطلاق الجمهورية الجديدة في فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي لاستكمال ملامح الجمهورية التي أعلن عن استراتيجيتها مؤخرا حيث شهد مكتب الشهر العقاري بكرداسة سيمفونية رائعة لاصطفاف المواطنين أمام الشهر العقاري وسط تواجد أمني ملحوظ لتسهيل عملية تحرير التوكيلات وتوفير الجو الملائم للمواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.



وأكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق أن توافد مواطنى وجماهير كرداسة لعمل توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لم يأت من فراغ وإنما جاء حباً وتقديراً للنجاحات الكبيرة والانجازات العظيمة والمشروعات القومية العملاقة التى اطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد ولاستمرار مسيرة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها مؤكداً أن الرئيس السيسى هو الذى لم يتردد لحظة فى انقاذ مصر كلها من براثن الارهاب والارهاوالارهابيين.

وقدم الدكتور سعيد حساسين التحية والتقدير لكل المصريين بصفة عامة ولأهالى كرداسة بصفة خاصة على دعمهم لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما تم بنائه خلال السنوات الماضية مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مصر إلى بر الأمان بعد أن وجه ضربات قاضية للإرهاب بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فضلا عن إنشاء مشاريع تنموية كبيرة، كما أعاد للدولة هيبتها وسيادتها إقليميًا ودوليًا.

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